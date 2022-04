Christelle HILLIER

Investie dans le secteur de la Cosmétique Naturelle et BIO depuis 10 ans en France et à l'Etranger;



Passionnée des vertus des plantes (phyto et aromathérapie) en faveur de la santé générale et cutanée;



Soucieuse de l'environnement et de suivre une démarche eco-responsable;



Consciencieuse, Responsable et Respectueuse de la sécurité du consommateur;



Je suis prête à relever de nouveaux défis dans ce sens!





SOIN Corps Visage - CAPILLAIRE - HYGIENE corporelle et intime - SAVON - BEBE - MAQUILLAGE - PARFUM D'AMBIANCE - BOUGIES DE MASSAGE - SYNERGIE HUILES ESSENTIELLES



BIO - COSMOS - NATUREL - VEGAN - EQUITABLE - ECOCERT - LUXE - PROFESSIONEL - SPA - MARQUE PROPRE - SOUS-TRAITANCE



Mes compétences :

Aromathérapie

Bio

Cosmétique

Cosmétique Bio

Formulation

Huiles essentielles

Innovation

Maquillage

Nature

Skincare

R&D

Gestion de projet

Analyse sensorielle

Affaires réglementaires

Développement produit