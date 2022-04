Christelle HIS

Je suis diplômée d'un BTS de comptabilité et gestion depuis 1997.



J'ai toujours travaillé, soit en entreprise, soit en cabinet comptable.



Je souhaite, dorénavant, travailler en entreprise et pourquoi pas occuper un poste de secrétaire comptable.

S'il y a des salariés, je peux également établir la paie et les déclarations afférentes à celle-ci, (y compris la DADS "N4DS").



Si ma présentation vous interpelle, contactez-moi afin que je puisse me présenter et vous donner plus de renseignements sur mes expériences et mon parcours professionnel.



Bien cordialement.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Coala, Cegid (Sisco Isis II), Quadratus