Christelle HISTE

"Ne soyez pas à la mode, prenez des risques ! "



Je suis une styliste-graphiste de dix années d’expériences professionnelles à Paris et à Barcelone pour des bureaux de style et des marques pour femmes et enfants (promod, Jacqueline Riu, Jacadi...)



> Développement de collection Hommes, femmes et enfants.

> Forte attirance pour la mode enfantine et colorée.

> Goût très prononcé pour la création de graphismes, motifs placés et all-overs.

> Très bon coup de crayon, passion pour la création de vêtements (patronage et couture).

> Bonnes connaissances de modélisme: patronage, coupe à plat, et assemblage.

> Je donne beaucoup d'importance au voyage et à l'ouverture d'esprit qui stimulent la créativité et contribuent aux tendances futures (Paris, Montréal, Barcelone, Australie...).

> La curiosité est pour moi un précieux outil pour mieux créer (expos, photographie, architecture...)



"Si vous séchez, changez de stylo ! "



D’une nature créative, joyeuse, originale et curieuse, je suis à la recherche d’un poste qui correspondra à mes idéaux et saura m’épanouir : Une marque créative, un travail d’équipe, une ouverture vers l’extérieur et le souci d’un produit abouti et de qualité.



Spécialisations : Photoshop, Illustrator, indesign, c-design, Illustration, graphisme, enfants.



Mes compétences :

Couturiere decorations enfants

Illustration jeunesse

Théâtre

Dessin

Patronnage

Anglais

Adobe Photoshop

C Programming Language

Bug Tracking System

Adobe Indesign

Adobe Illustrator