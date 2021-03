Michel JARRY

Plus d'informations sur https://majprod1.wixsite.com/website



Fort dune vingtaine dannées dexpériences en création et développement didentité graphique (PAO et DAO), jai travaillé en tant quInfographiste, Designer, Community Manager et Photographe pour développer les projets de communication et marketing de grandes enseignes mode.



Ma dernière expérience ?



De 2016 à 2020, j'ai développé des solutions de communication, e-commerce et marketing pour le groupe Bretagne Diffusion et réalisé les fiches techniques et les plans de collections pour les marques

« Les Trois Mâts » et « Moussaillon ».



Mes autres expériences ?



Depuis 2014, je suis amené à mettre en oeuvre les projets multimédias pour le créateur Mossi dans le cadre des « Fashion Week » qu'il organise dans des lieux audacieux allant de Paris jusqu'à Bombay. Prix ANDAM 2020



En 2015, en tant que Infographiste Photographe, jai intégré le service E-commerce dArmor Lux avec pour mission de mettre en place le processus de valorisation des produits et des marques vendus sur les sites internet Armorlux.com, Bermudes.com et Ma-mariniere.com. Jai également réalisé les images pour divers projets (studio, bureau de style, communication, marketing, commercial).



De 2012 à 2014, jai créé une société Styliste Infographiste un bureau de style spécialisé design et communication multimédia en travaillant avec Mode Estah pour former les futurs managers de la mode à Paris. Jai également développé lidentité des marques comme Dyag, Beefly, Harcourt



En 2010, en tant que infographiste globe-trotteur en association avec ABM, jai réalisé un voyage de 11 mois pour faire le tour du monde en traversant 14 pays et parcourant des milliers de kilomètres en sac-à-dos résumés sur le blog de voyage https://emsworldtour.wordpress.com



De 2006 à 2011, en tant que Infographiste Designer, jai réalisé les projets graphiques pour les sociétés Dresco et Eram en développant les collections et lidentités visuelles des licences telles que Les Tropézi