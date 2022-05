Paule NAUDIN

Je travaille depuis plusieurs années en bijouterie joaillerie , a la cheville (atelier ) puis responsable d'atelier dans plusieurs grand groupe de bijouterie joaillerie , tout particuliérement intéressée par la réparation , fabrication et création , conseil au client , formatrice des vendeuses ( connaissances produits , droits et obligations juridiques , psychologie du produit ) organisation , contrôle et suivi ,



formation en gemmologie Chambre de commerce de Saumur, passionnée par les pierres et les bijoux anciens ,