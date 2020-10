Bonjour,



Je suis Ingénieur généraliste EPF avec un mastère spécialisé en Intelligence Economique et Management des Connaissances. J’ai 8 ans d’expérience de gestion de projets SI ou techniques et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans des domaines variés (Orange, SFR, Canal+, CEA).

Je suis une personne dynamique, curieuse, rigoureuse et observatrice, au relationnel facile.



Je suis attirée par les projets innovants permettant de s’impliquer dans les différentes phases du projet de l'expression du besoin jusqu'à la mise en usage, avec une forte dimension relationnelle offrant une large visibilité du sujet et favorisant une montée en compétences rapide.



Mes compétences sont les suivantes :



* Gestion de projet, assistance à la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre

* Conduite du changement : diagnostic d'impacts, animation d'ateliers participatifs, assistance au déploiement, communication...

* Interface entre le marketing & les métiers techniques, orientation client

* Recueil et cadrage des besoins, études de faisabilité, analyse fonctionnelle & recette

* Élaboration de cahiers des charges & spécifications fonctionnelles, mémos

utilisateur, aisance rédactionnelle

* Animation & conduite de réunions, pilotage de prestataires externes & de groupes de travail

* Knowledge Management, mise en place d’outils collaboratifs

* Anglais courant



Cordialement,

Alexia Naudin