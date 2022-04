Christelle HORVATH

Bonjour,

Après 9 ans passés à Londres je suis venue m’installer à Grenoble. J’ai travaillé pour le compte d’entreprises pour lesquelles j’ai assuré le support administratif, la gestion de projets, la coordination d’équipes, le suivi de dossiers et d’agenda, la planification et la gestion de formations. J’ai également géré et animé un pôle informatique de quartier.



J'apprécie de participer aux projets de l'entreprise et de faire évoluer les outils.

J'aime m'impliquer dans des projets multiculturels.







Mes compétences :

Gestion de projets

Management