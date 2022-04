Christelle HOUSSIER

Titulaire d'une maîtrise en droit privé et d'une maîtrise en droit public, j'ai intégré une Ecole de transport et de Logistique pour devenir organisatrice de transports continentaux. Tout en exerçant mon métier d'assistante d'exploitation, j'ai préparé un DESS en Droit des transports.

J'ai exercé également le métier de déclarante en douane et d'attachée commerciale internationale.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine du transport et de la logistique, idéalement chez un industriel.



Mes compétences :

Douane

Juridique

Logistique

Transport