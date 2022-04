Chargée de clientèle suivi de chantier :

Planification avec chef de chantier

livraison des produits et suivi tout au long du chantier

Mise à jour portefeuille commandes

Suivi des avoirs et side note

Autonome a l écoute du client et de ses exigences rigoureuse souriante



Mes compétences :

Autonomie

Rigoureuse

Ecoute client

Discrete

Souriante