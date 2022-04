Christelle HUBERT

Mariée - 2 enfants



ACHAT

Responsable du sourcing matières premières plastiques en avance de phase projet, s’appuyant sur une solide connaissance des nomenclatures thermoplastiques à l’international

En charge de la gestion et de la négociation du portefeuille de matières

Chiffre les offres et consolide les prix de vente en collaboration étroite avec les chefs de projet et le service commercial

Veille au diagnostic, au suivi et au remplacement des produits obsolètes ainsi qu’à la gestion des stocks dormants (produits en fin de vie)

Gère les achats dans différents domaines (packaging, sous-traitances, locations diverses, maintenances, fournitures de bureau, etc)

Négocie les remises commerciales annuelles (RFA)

Définie les conditions d’achat série des produits (stock mini, seuil d’alerte, quantités de réappro)

Crée et mets à jour la base de données achat dans l’ERP



LOGISTIQUE & APPROVISIONNEMENT

Coordine la logistique des transports outillages (Asie) et des besoins filiales (Tunisie, Roumanie)

Mets en place et gestion de stocks consignation avec les fournisseurs

Mets à disposition les besoins nécessaires à la fabrication, en tenant compte des contraintes achats, logistiques et qualités (CBN)



PROJET

Respecte les objectifs annuels fixés par la direction / reporting (site + filiales)

Responsable du traitement commercial des litiges fournisseurs

Pilote et anime les BDD techniques, qualités et environnementales des produits achetés afin de répondre aux exigences clients (IMDS, FDS, REACH, RoHS, …)

QUALITE

Connais et applique les normes et procédures de référence ISO9001V2000 / 14001 / 16949 et 13485 ainsi que la politique qualité groupe

Maîtrise les spécificités des audits

Responsable des indicateurs de performance des fournisseurs en collaboration avec les services qualités et logistiques des différentes UAP, définition et suivi des plans d’amélioration continue



COMMUNICATION

Assure la relation constructive directe ou transversale avec l’ensemble des acteurs internes ou externes de l’entreprise

Maîtrise les techniques de négociation





Mes compétences :

Gestion des achats

Négociation achats

Logistique industrielle

Management

Gestion de projet