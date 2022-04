Bienvenue sur mon profil !



Documentaliste de formation, la recherche d'information, la veille documentaire et la diffusion web sont au cœur de mon parcours professionnel. Mon expérience actuelle au Cariforef des Pays de la Loire me confère une bonne connaissance de la formation, de l'orientation et de l’insertion professionnelle, ainsi que de l'emploi et des acteurs du champ économique et social des territoires.





Mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/christelle-huou



Mes compétences :

Ged

Gestion documentaire

Gestion de l'information

Recherche documentaire

TIC

Web 2.0

Accueil physique et téléphonique

Gestion et alimentation de bases de données

Alimentation de sites web

Veille documentaire

Réalisation de produits documentaires