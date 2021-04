Sophie LETELLIER

Sociable et curieuse, le métier de documentaliste était une évidence. Le goût pour l'actualité et le traitement de l'information n'ont cessé de croître au cours de toutes mes expériences. Expériences enrichissantes tant par leur diversité de domaines que par l'intérêt que j'ai eu à traiter certains sujets : développement régional, tourisme, actualité économique. Je souhaite pouvoir intégrer une équipe en Normandie où je pourrais combler le besoin d'informations par mes compétences en recherche et où la gestion et la communication de l'information sont indispensables au développement de l entreprise.



Mes compétences :

autonome

Documentaliste

Rigoureuse

S'adapte facilement

Veille

Documentation

dynamique

revue de presse

recherches documentaires spécialisées

gestion du fonds documentaire