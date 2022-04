Christelle INGELAERE

Christelleingelaere@orange.fr -

Capacité relationnelle, pragmatisme, esprit d’analyse et faculté d’adaptation sont autant d’atouts qui m’ont permis de conjuguer avec succès développement des compétences et atteinte des objectifs fixés.

Prendre la Direction d'une équipe où je pourrai déployer mon expérience en management opérationnel et transversal, et oeuvrer pour le développement d'une activité et l'atteinte des objectifs financiers, stratégiques et sécuritaires attendus, tel est mon nouvel objectif .



Mes compétences :

Prospection commerciale

Dir de Production, Mgmt direct et transverse

Optimisation organisation production

Audits prestataires et internes

Management système ECM, VPI, QSE

Atteinte objectifs financiers et Productivité

Réponse aux appels d'offres publics