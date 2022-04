Christelle ISIDORE

Diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts, spécialisée en Design Espace Cadre Bâti, je suis actuellement responsable de la Décoration, pour un Grand groupe des Antilles- Guyane.

Coach Décorateur je propose aux particuliers et aux professionnels, mes services et mes conseils en réaménagement d’intérieur.

Certifiée, à la Fédération des Coach de Paris.

A travers ce métier c'est l'occasion de donner une dimension humaine.



Il s'agit pour moi de répondre à une clientèle pas toujours en accord avec son lieu de vie, et à la recherche d'un mieux vivre!



Je vous accompagne : particuliers ou professionnels, à faire Votre décoration par le biais de conseils avertis d’un professionnel. Il s’agit d’un conseil personnalisé pour une décoration unique.

C’est pour vous l’occasion de mieux gérer votre espace en mettant l’accent sur vos besoins, vos envies et selon votre budget.



N’hésitez pas à me contacter quelque soit la dimension de votre projet.



Redonnons de l'intensité à votre intérieur !

Ensemble, Donnons vie à vos envies !



La maison n'est elle pas le prolongement de nous même !



Mes compétences :

Décoration

Décoration évènementielle

Plasticienne

Créative

Mise en scène

Communication

Coloriste

Rigueur

Design

Gestion de projet

Formateur

Pédagogie