Christelle JEULAND

Compétences « cœur de métier » :

-évaluer le handicap et l’autonomie des personnes et leurs besoins en terme de compensation (technique, humaine, architecturale…), connaissance des outils d’évaluation (domicile et institution).

-rééduquer/réadapter en fonction du résultat des évaluations et des besoins/souhaits de la personne.



Compétences transversales :

-transmettre des savoirs aux adultes professionnels (élaboration des objectifs et du programme de la formation en fonction des attentes, animation des sessions de formations, évaluation post-formation).

-animer/structurer un réseau (organisation de rencontres entre les ergothérapeutes de MDPH de la région Centre, entre les ergothérapeutes évaluateurs d’Eure et loir, création et animation de la délégation 28 de l’ANFE de 2006 à 2008, reprise de la délégation 56 de l’ANFE en 2009/2010).

-gérer des projets (comité d’organisation des 1ères assises nationales de l’ergothérapie –avril 08 et de la 1ère semaine de l’ergothérapie –mars 09, groupe de travail pluri professionnel avec la CNSA pour un guide d’aide à la cotation des activités ouvrant droit à la PCH).



Mes compétences :

Autonomie