Christelle JOHANNES

Curieuse, autonome, autodidacte pour beaucoup de choses. Le contact clientèle pour moi est primordial, la fidélisation est un travail de patience et de bienveillance car un sourire montre au client qu'il est unique et bienvenu. J'aime voir la satisfaction sur les traits de mes clientes, il en va de même pour mes collègues car l'entente dans une équipe est indispensable au bon fonctionnement d'un magasin.



Mes compétences :

Polyvalante

Relances clients

Accueil physique

Autonome et autodidacte

Relance client

Pédagogie

Animation commerciale

Gestion de caisse

Organisation du travail

Gestion des stocks

Merchandising

Conseil à la clientèle

Gestion de projet

Encadrement