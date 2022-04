Christelle JUDÉE

Mon sens artistique et mes expériences professionnelles au fil des années dans les différentes enseignes où j'ai travaillé m'ont permis de connaître de nouvelles techniques et connaissances.

Étant très polyvalente dans mon métier, je suis très à l'aise dans les aménagements de point de vente et décoration de vitrines, je maîtrise différentes techniques de créations florales. J'ai un sens du relationnel et de la commutation très professionnel et c'est pour cela que les clients m’apprécient, je sais également renseigner la clientèle au mieux dans leur choix.