Patrice JUDE

IPS propose une solution innovante qui évalue les besoins de formation en informatique et en mesure les résultats.

Réalisez des économies sur votre budget formation.



- Fetch'Positionnement : la nouvelle méthode pour évaluer les besoins en formation.



- Fetch'Form : la nouvelle méthode de formation sur les logiciels Informatiques.



- Fetch’Eval : la nouvelle méthode qui valide les connaissances à l'issue de la formation.



- Fourniture d'un fichier qui synthétise l'évolution de chaque stagiaire afin qu'il puisse suivre sa progression et approfondir les étapes à revoir et à assimiler.



Janvier 2015 : IPS reprend le site Fetchiz en gardant la même philosophie.

2005 à 2014 : Création en partenariat avec Aries Computing d'un site Internet dédié à la découverte et à l'apprentissage des logiciels Bureautiques et PAO. (SPEED Learning ou apprendre en travaillant)



2002 création Sté IPS

Délégation de formateur en informatique.

Revendeur de produits informatiques et formation auprès des grands comptes : Help desk (PHD), antivirus ,(f-secure), gestion de parcs (Parc Administrator), outils de gestion bureautique (Tally systems), logiciels des serveurs mainframe IBM.



Avant 1996,responsable Technique dans SSII.





