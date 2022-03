Chloé GARCIA

Trois casquettes (électronique, programmation embarquée et instrumentations) pour un seul objectif : travailler dans les technologies innovantes !



Outre mon métier, je suis aussi passionnée de musique (je joue de la harpe, de la vielle à roue et du piano), j'adore me costumer, lire et écrire !

Je critique des ouvrages sur le site : http://www.lavisqteam.fr/ .

De plus, vous pouvez voir des extraits de mes propres oeuvres ici : https://www.scribay.com/author/2120996027/chloe-garcia ou là : https://www.wattpad.com/user/ChloGarcia7 .

Ou acheter mes ouvrages édités : Sous le regard de Laria (roman de fantaisie médiévale, Editions Maïa), Un monde pour demain (recueil de 15 nouvelles d'anticipation, éditions Lys Bleu) et Un grain de magie (recueil de 15 nouvelles fantastiques, Editions Lys Bleu).

Enfin, vous pouvez vous familiariser avec mon travail de modèle photo ici : https://chloe-garcia-modele.kabook.fr/ .



Mes compétences :

Informatique embarquée

Test unitaire

Electronique

Instrumentation spatiale

Optique

Simulink

MpLab

Bus CAN

Test fonctionnel

C/C++

MATLAB

Microcontroleur

Laser

Capteurs

Astrophysique

Test d'intégration

Gestion de projet

VHDL

Vérification/Validation

Immunologie

Gestion d'équipe

Agilité