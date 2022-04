Christelle KERMEUR

Groupe ROSE, pour mieux bâtir



Le groupe ROSE spécialisé dans la construction bois a multiplié les projets ces dernières années.

Le début de l’aventure commence en 1949 à St Gouéno (22), puis la petite entreprise familiale finalement dirigée et développée par Michel ROSE, amorce un tournant début des années 90 en s’implantant à Lamballe en bordure de la RN 12.



Aujourd’hui le groupe ROSE c’est 230 collaborateurs pour 60 M d’euros de CA ; derrière lui se cachent 3 filiales : Rose Charpente, Rose Loisirs et Rose Industrie.

La première est le « N°1 français du bâtiment d’élevage porcin ». Rose Loisirs, elle,vend et pose des produits bois pour l’ aménagement extérieur.

Rose Industrie regroupe quant à elle trois entités : Protac Ouest et Puidukoda, la toute dernière rachetée fin 2013 dans le sud de l’Estonie, toutes deux, unités de seconde transformation du bois.

La dernière, Protexel, est spécialisée lambris et clin peints. Elle répond au besoin de finition des produits bois. Elle s’est dotée d’une seconde ligne ultra performante, une comptant parmi les plus importantes d’Europe, pour l’application automatisée de peintures, saturateurs, vernis, cires liquide… Volonté affichée ?! Se développer, innover, créer des produits à forte valeur ajoutée.