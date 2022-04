Christelle KIRMSER

Polyvalente, assistante de direction / secrétariat, c'est au sein des sociétés FERRAND-SIGAL Architectes et Exeliance que je me suis pleinement épanouie en apportant à la fois ma disponibilité et ma rigueur auprès de la Direction.



J’ai acquis ainsi une dimension globale du métier d’assistante, tant au niveau administratif que technique. Par ailleurs, passionnée par l’informatique, j’ai pu mettre en place de nouveaux documents types de présentation, tableaux de suivi, fiches références…





Mes compétences :

Assistante

Bureau d'études

Appels d'offres