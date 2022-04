Christelle KOEHL

Femme dynamique,impliquée dans mon travail,de nature sociable et ouverte aux autres avec un fort esprit d'équipe, j’ai consacré au Tourisme et à l’Immobilier l’essentiel de mon

parcours professionnel depuis plus de 13 ans. J'ai exercé des missions fort variées qui m’ont permis d’acquérir une expérience

dans les domaines de la gestion administrative et commerciale, de l’organisation d’opérations

de marketing, ainsi que dans l’accompagnement de groupes et dans le suivi des clients de

l’origine de leur projet à sa finalisation.

Un récent stage de formation en infographie m’a, d’autre part, permis de perfectionner mes

connaissances sur des logiciels de PAO.



Mes compétences :

Assistante commerciale