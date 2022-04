Je me présente : Karine KOEHL, assistante de gestion à la carte.



Je suis "entrepreneur salarié" au sein de la Coopérative d'Activités et d'Emploi "ANTIGONE", basée à Mulhouse, pour me permettre de développer mon activité professionnelle avec un appui d'entrepreneur et le soutien d'un cadre juridique.

Je propose mes services aux professionnels et/ou aux particuliers dans le domaine de la gestion administrative et l'organisation d’événements (professionnels).



Mon concept est basé sur la volonté :

- de faire gagner du temps (et donc de l'argent) à mes clients,

- de leur éviter les démarches administratives d'un recrutement,

- de leur rendre service de façon ponctuelles ou récurrentes, sur leur site au moment qui les arrange, ou à distance depuis mon bureau.

Pas besoin de matériel, ni de locaux, pas d'investissement et aucune surcharge en frais de personnel.



Ma formation est forte d'un BTS d'assistante de direction, complété par un DUT de technicien en achat, et consolidé par une VAE (actuellement en cours de validation) afin d'obtenir une licence d'assistante PME-PMI. Je garanti une efficacité complète, un sérieux reconnu, grâce à mon expérience de 18 ans dans ce domaine, ainsi que le respect total du secret professionnel.



Mes compétences :

Gestion

Administration d'entreprises

Gestion administrative

Secrétariat