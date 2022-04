Christelle KOUAME

Dotée d'un fort tempérament commercial, je suis une responsable de magasin pro-active.

Il est important pour moi d'allier à la performance et aux résultats, un travail de qualité.

Orientée résultats et soucieuse de la rentabilité, j'entraîne mon équipe de vente vers l'atteinte et le dépassement des objectifs fixés.

Aujourd'hui, je suis à la recherche de nouveaux challenges.

Souriante et très à l'écoute, je vous invite à échanger sur mon profil, mon style et mes réalisations.





Mes compétences :

Management d'équipe

Gestionnaire centre de profit

Droit du travail

Commercial