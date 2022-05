Harand VIRGINIE

Je suis à la fois une manager expérimentée et enthousiaste, une professionnelle de la vente et une gestionnaire rigoureuse.

Garante de la réalisation des objectifs fixés,centrée sur la satisfaction de mes clients et la motivation de mes équipes, je dois assurer la rentabilité du point de vente et mettre en place la politique commerciale d'un groupe.

Sens des responsabilités et de la relation client, rigueur et dynamisme sont des qualités indispensables, qui me permettent de réussir sur ce poste.



Mes compétences :

Manager