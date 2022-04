Christelle KRAINIK BELLENGE

(Depuis quelques semaines, je ne fais plus partie de la Société Générale, changement de vie, on oublie la vie parisienne.... puisque mi février je serai dans les Alpes maritimes, si vous recherchez une DA sénior dans les environs de Cannes ou Nice, de surccroit sympa, contactez moi !)





Elève aux beaux Arts depuis l'âge de 6 ans et malgrè un parcours

atypique, dû à l'obtention d'un BAC F3 (Electrotechnique !!!), j'ai intégré les Beaux-Arts afin d'y suivre mes études supérieures.

Prise de passion pour les Arts graphiques, j'en sors diplomée en 1996 !



Depuis, mon parcours à évoluer avec les nouvelles technologies, et c'est, depuis, dans l'internet que je file droit !

Très en veille et à la recherche de nouvelles tendances, je me passionne aussi bien d'architecture que de design en tout genre.



Toujours plein d'idées en tête, j'essaie tant que bien que mal d'y faire le tri afin d'y faire ressortir l'essentiel !



Je suis aussi bien à l'aise dans la recherche d'idée, que dans l'execution ou dans le managment, j'ai pourtant une préférence pour ce dernier point, je m'y sens bien et puis il faut dire que je suis aussi très admirative devant de nouveaux talents...



Il parait que je suis généreuse et zen de nature,

...je vous dirai que c'est surement vrai,

mais il parait aussi que je suis "Madame 100 000 volts",

... je vous dirais que c'est surement vrai ... aussi !



Mes compétences :

Directeur artistique

Internet

Managment

Web