Christelle L'AUWARIER

Bonjour,



Christelle, 38 ans, habite en région parisienne.



Employé depuis 12 ans au sein d’un cabinet comptable, j'ai rapidement évolué vers des postes à responsabilités. Après avoir été gestionnaire de paie, j'occupe désormais la fonction de responsable paie.



Mes compétences :

4DS

Veille juridique et législative

Mise en place de procédure EDI

Responsable informatique

Création des nouveaux dossiers

350 fiches de paies par mois

Recueillir, contrôler et saisir des éléments fixe

-Mise en place des licenciements, rupture convent

Gestion des maladies, maternités et accident

Gestion des dossiers de prévoyance

Déclarations de charges sociales

Exécution des procédures liées aux salariées

Responsable