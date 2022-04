Christelle LACROIX

Je suis Organisée, dynamique, conviviale, autonome, rigoureuse. Ce que je recherche c'est un poste vivant, j'aime la nouveauté, apprendre de nouvelles technologies.

Mon objectif que mon ou mes responsables puissent s'appuyer entièrement sur moi, afin d'optimiser au maximum la gestion de leur emploi du temps, et faire avancer efficacement l'entreprise. Je m'engage à faire de notre collaboration une relation Gagnant/Gagnant.

Voici les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé : CEA (Saclay), TRIANGLE de la PHYSIQUE, SANOFI-AVENTIS, BOUYGUES, ALCATEL...

Afin de me joindre demandez moi en contact et vous aurez accès à mon numéro de téléphone et mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Frappe de courriers / contrats / comptes rend

Création de site internet

Gestion de projets

création de classement

organisation de déplacements

organisation de réunions

organisation

communication

Publicité

rigoureuse

adaptation

voyage

internet

commercial

assistante

gestion

recherche

Journalisme

Nouvelles Technologies

High-tech

Développeur