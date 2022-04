Christelle LACROIX

Passionnée de voyages, j'en ai fait mon métier afin de conseiller et de satisfaire au mieux les clients qui me font confiance pour leur vacances.

Dynamique, rigoureuse et dotée d'un esprit d'équipe, je saurai développer votre activité grâce à mes compétences commerciales acquises pendant presque 20 ans.

Je recherche un poste de conseillère voyages sur la région Est et la Suisse.



Mes compétences :

Conseil vente

Microsoft Office

Accueil physique et téléphonique

Sens de l'initiative

Autonomie

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Adaptabilité