Christelle LACROIX

Ingénieur généraliste de formation, mon expérience professionnelle s’oriente autour de la production de données météo.

Je travaille notamment sur la mise en place de flux, de sites internet et d’applications pour les prévisionnistes et les partenaires de la chaine météo/METEOCONSULT.

Je m'occupe aussi de la maintenance et de l'évolution des différents outils existants, notamment dans le cadre d'astreinte mensuelle.

J'ai acquis de solides compétences en bases de données et en programmation.



Mes compétences :

Persévérante

Travail en équipe

Motivée

Nagios

JSON

PHP

Bash

C

SQL