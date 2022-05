Pierre ELYAKIME

Ingénieur calcul scientifique, école Polytech Clermont Ferrand, promo 2009.



Depuis septembre 2011: Ingénieur à l'Institut de Mécanique des Fluide de Toulouse, service code et simulation numérique

Avril 2010 - Septembre 2011: Ingénieur au laboratoire atmosphérique milieux et observation spatial (Latmos) sur le projet spatial international PICARD - spécialité traitement de l'image



Compétences: Informatique (C++, python, shell, fortran, matlab, outils de deboggage: gdb, totalView, valgrind, outils de profiling: gprof, valgrind), Méthodes numériques (différences finies, éléments finis), Traitement d'Images (suivi particulaire (PIV), filtres, segmentation, utilisation de la librairie OpenCV, ITK, CImg), Méthodes statistiques (ajustement de lois de probabilités, méthode du khi-2, détection des outliers)

Spécialiste en traitement de l'image (2D et 3D), en développement C/C++, fortran, matlab, Linux, développement script, perle, développement parallèle (mpi) et multi threading (openmp)

Expérience dans le HPC: sur les calculateurs régionnaux (Calmip) et nationaux (IDRIS, CINES)



