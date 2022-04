Ersin KILICOGLU

Diplômé de la filière Génie Mathématique et Modélisation de l'école d'ingénieurs Polytech'Clermont-Ferrand, j'ai travaillé dans l'étude et le développement de logiciels scientifiques et de gestion. Puis, je me suis orienté dans la gestion de d'équipes et de projets informatiques.



Mes compétences :

Calcul scientifique

Algorithmique

Programmation

Rigueur

Modélisation informatique et scientifique

Modélisation mathématique

C++ & windows programing.

Gestion de projet

Détermination

Management de la qualité

Travail en équipe