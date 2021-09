Florent ALPHAND

Au fil de mes expériences professionnelles en conseil RH (Recrutement / approche directe / chasse de têtes), j'ai eu la chance d'assister des grandes entreprises, PME et Startup.



J'ai le plaisir de chercher à satisfaire les besoins stratégiques de mes clients et les aspirations professionnelles des candidats qui me font confiance.



Spécialiste des réseaux sociaux et d'un réseau important, je suis en mesure d'accompagner avec réactivité mes clients dans leur besoin de sourcing et les candidats dans leur recherche spécifique.



J'ai pu effectuer des recrutements sur les compétences suivantes:

- Ingénieur études et développement ( C/C++, .net, Java, Python, électrotechnique, automatisme...)

- Architecte

- Ingénieur pre-sales

- Ingénieur produit

- Chef de projet

- DSI

- Expert SAP (module TM, FI/CO...)

- Directeur







Au plaisir d'un prochain contact...

SWITCH OVER est un cabinet de recrutement créé sous le signe de l’innovation.



Notre approche se veut originale, basée sur la confiance et le respect de l’autre.

Notre savoir faire est mis à la disposition de chaque personne ayant pour volonté de donner un nouveau sens à sa carrière.

Forts d’une grande expérience dans le domaine du recrutement, nous avons bâti notre force sur nos valeurs: respect, sens du service et haute considération de l’humain.



La vie professionnelle est un voyage dans le temps ponctuée de carrefours nécessitant de faire des choix .

Nous vous aidons à la traverser.



SWITCH OVER propose de vous accompagner dans votre réflexion, de vous guider vers le poste qui vous correspondra le mieux en prenant en considération votre environnement actuel professionnel et personnel.



SWITCH OVER est un catalyseur de carrière.



Confiez nous votre évolution professionnelle



