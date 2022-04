Christelle LAGACHE-LARGILLIERE

Je suis à la recherche d'un poste de comptable en gérance ou copropriété à l'écoute du marché.



J'apprécie mon métier et son ouverture aux autres. J'ai le désir de poursuivre mon évolution professionnelle commencée en 1989, tout en mettant mes compétences au service de mon futur employeur. Je pense répondre à quelques critères essentiels pour prétendre assurer des missions de confiance en gestion immobilière :





- Mes compétences comptables et informatiques,

- L'intérêt que je porte à mon métier,

- L'esprit de rigueur qui m'anime et mon organisation personnelle,

- Mes qualités relationnelles avec les clients et mes collègues,



Mes compétences :

Comptabilité

Adaptabilité et esprit d'initiative

Dymanique

Rigueur dans le travail