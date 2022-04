Christelle LAI WAI

Je recherche activement un stage de fin d'étude d'une durée de 4 à 6 mois débutant en avril 2015.



Mes centres d’intérêts sont résolument tournés vers les nouvelles technologies du domaine de la BI (et plus particulièrement du mouvement du Big Data).

J'effectue actuellement un double diplôme Management et Administration des Entreprises (réseau des IAE) en parallèle de mon cursus d'Ingénieur en Informatique. J'aimerai pouvoir mettre en valeur cette double compétence au travers de mon stage de fin d'étude.



Mes compétences :

JavaScript

Système d'information

MongoDB

C

MySQL

Langage objet

PhpMyAdmin

C++

Java

Informatique Décisionnelle BI

PHP 5

NoSQL

Shell

Node.js

Aide à la décision

SQL