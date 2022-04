Christelle LAMBERT

Gestionnaire de projet dans le bâtiment depuis 2011, je suis votre interlocutrice principale sur le secteur de Vienne (Isère) et Lyon (Rhône-Alpes).

Ma mission est de vous mettre en relation avec les artisans du bâtiment de mon réseau. Réseau de qualité, avec un engagement de sociétés assurées.

Vos projets peuvent être variés : mise aux normes, agrandissement, aménagement de combles, rénovation complète ou partielle, rafraîchissement, changement de revêtement de sol, peinture, plomberie, changement de menuiseries, installation d'un escalier, rénovation d'une cuisine ..

Un vrai rôle de conseillère, plus qu'une simple intermédiaire entre particuliers et professionnels du Bâtiment, je consacre le temps nécessaire pour bien cerner vos besoins, enrichir vos projets d'idées nouvelles et de vous accompagner tout au long de votre parcours « d'acheteurs de travaux » : solutions de financement, sélection des artisans en fonction des particularités de chaque chantier, analyse des devis.

Consultation sans frais, je me déplace sur les lieux du projet. Au plaisir de vous accompagner.

Découvrez mon site :











Mes compétences :

Architecture d'intérieur

EXTENSION

CUISINE ET SDB

Aménagements paysagers

SURELEVATION

Aménagement intérieur

COMBLES

Rénovation immobilière

Gestion de la relation client