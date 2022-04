Christelle LAMBERT

Mon parcours professionnel a été ponctué de différentes expériences, qui ont toutes un lien, le droit dans son ensemble, d'abord le droit civil et commercial, puis le droit du travail.



Soucieuse de l'évolution des métiers, j'ai exercé la profession de formatrice en droit et ressources humaines, auprès d'un public de jeunes en BTS par alternance.

Après avoir occupe un poste de pilotage en gestion de recouvrement auprès d'une Etude d'huissiers de justice durant trois années, avec la transmission des savoirs aux différents collaborateurs, j'ai décidé de créer mon emploi de consultante et formatrice. Plus que jamais soucieuse de la validation des acquis dans les entreprises, et bienveillante concernant les stratégies, je propose aux professionnels (toutes structures d'entreprise) et organismes de formation mes services et audits afin de maintenir et assurer l'efficacité et l'efficience de chaque collaborateur ou élève en formation.



Mes compétences :

consciencieuse

Organisée

Réactive