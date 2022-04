Christelle LAO-PANE ÉPOUSE RIOU

Bonjour,



J'ai été embauché pour l'ouverture du supermarché ATAC devenu Simply Market, à Mareil Marly(78) en 1999. Au bout de huit ans je suis passée du poste de caissière centrale , à celui d'employée commerciale niveau 4 au secteur PGC. Principalement aux rayons Droguerie Hygiène et Parfumerie, alimentation infantile, hygiène bébé et adulte, l' alimentation diététique et Biologique,ainsi que le bazar, je peux me rendre polyvalente sur d'autres rayons si nécessaire, ainsi qu'en caisse . Ma rigueur, mon écoute clients et collaborateurs, ainsi que la communication sont mes points forts pour manager une équipe et faire évoluer mon magasin.Dans l'avenir, j'aimerai me rapprocher de Perpignan , et Surtout de l'île de la Réunion, mais cela ne dépendra pas que de moi.