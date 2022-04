Christelle LARUE

Après 13 années dans le commerce, j'ai pris la décision de changer d'orientation professionnelle afin de revenir vers un secteur qui me tient à cœur : la petite enfance.

J'aimerai trouvé une place en crèche, tout en passant un CAP petite enfance en parallèle.



Mes compétences :

Résolution des conflits

Gestion des litiges

Gestion de la relation client

Capacités d'écoute et d'adaptation

Sens des responsabiités

Sens des priorités

Esprit d'équipe

Microsoft Word, Excel et Powerpoint

Sens des responsabilités et des priorités

Organisée et rigoureuse