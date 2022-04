Christelle LARUE

Management des équipes (administratives et techniques)

Définition objectifs, Animation réunions

Optimisation plans de charges,

Veille au respect des objectifs fixés et des procédures établies

Élaboration plans d’actions pour traitement des écarts

Diffusion de l’information, délégation et contrôle

Formation équipes administratives (outils bureautiques et applicatifs de gestion, formations à distance en e-meeting, intégration nouveaux embauchés)



Pilotage d’activité

Élaboration, mise en place et suivi des outils de gestion de production (traçabilité et gestion des activités, tableaux de bord avec indicateurs de productivité, de rentabilité et de progression)

Mise en adéquation besoins et moyens de production

Réalisation de prévisions

Pilotage activité clients nationaux

Reporting d’activité



Commercial

Actions marketing

Négociation, élaboration de contrats, déploiement et supervision locale, régionale et nationale

Traitement litiges clients



Administratif

Appels d'offres : élaboration, coordination et traitement du dossier global en région,

Facturation nationale

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, …)



Mes compétences :

Accompagnement

Culture

Leadership

Management

Performance

Pilotage

Vision