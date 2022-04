Christelle LASCOT

Chef de Projet Marketing expérimentée à la recherche d'une nouvelle mission sur l'Ile de France



Après 7 ans d'expérience en agence pour des comptes Clefs (Unilever, Nestlé, Bouygues Telecom, Alinéa,...) je suis en mesure d'encadrer vos opérations commerciales, marketing et de communication de l'étude d'opportunité jusqu'aux résultats et préconisations.



Autonome, rigoureuse et proactive dans la gestion de projet, je suis également déterminée : je sais ce que je veux ou non et suis prête à m'investir à 200% dans une nouvelle mission donc n'hésitez pas à me contacter.



Au plaisir de vous rencontrer.





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Négociation commerciale

Management

Gestion de la relation client

Marketing opérationnel

Gestion du CRM