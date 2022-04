Design textile (print et branding) Communication (Flyer, carte de visite, affiche) Logo, Packaging (Boîtes et étiquettes), photographie de produit et packshot (Cosmétique, déco...), retouche et montage photo, webdesign (dreamweaver, Fireworks, HTML, CSS)





Portfolio en ligne :Array



----------------------------------------------------------------------------



Mes compétences :

Photographie

freelance

Graphisme

Flexibilité

Textile