Christelle LE MOULEC

Après un parcours réussit dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, J'ai décidé de me reconvertir professionnellement. Je me suis dirigé vers le métier de conseillère en insertion professionnelle, j'ai suivi une formation très enrichissante à Rennes. Suite à l’obtention du titre professionnel de conseillère en insertion j'ai intégré le pôle emploi durant 1 an et demi. Aujourd'hui je recherche un emploi dans le domaine de l'insertion ou dans les ressources humaines.



Mes compétences :

Autonomie

formation du personnel

Travail en équipe

Management

Organisation du travail