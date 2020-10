Depuis 2008, j'interviens dans toute taille d'entreprise/structure et tout secteur d'activité pour vous accompagner dans le domaine du management / des relations humaines. Venez découvrir le site internet : anitafavrel.com



1/ Formations inter-entreprises :

- 1-1/ Un parcours formation "Les Incontournables en management" sur 5 jours" (environ 1 jour/mois) - (22400)

- Pédagogie : positive & interactive - partage d'expériences - pratico-pratique - découvrir et/ou conforter ses pratiques en management - ambiance bienveillante et +++

- Programme des festivités :

- Jour 1 : Développer une communication positive

- Jour 2 : Pratiquer un recrutement efficace

- Jour 3 : Conduire les entretiens professionnels

- Jour 4 : Développer la motivation des équipes

- jour 5 : Gérer et désamorcer les conflits

+ Coaching en option

Prochain stage : 26/11/20 - 17/12/20 - 28/01/21 - 12/02/21 - 10/03/21 - Il reste 3 places disponibles



1-2/ "Mieux se connaître et mieux comprendre les autres - La découverte des types de personnalités selon le MBTI" (22400) - 1 journée

Prochains stages : 19/03/2021 - 25/06/2021 - 26/11/2021



- Tous les détails des formations sur le site internet : anitafavrel.com

- A titre personnel : Eligible au CPF (compte personnel de formation) : inscrivez-vous en ligne directement sur votre compte CPF

- Entreprise - Opco - Convention de formation + programme transmis



2/ Formations intra-entreprises (sur mesure) - 14 thèmes proposés :

Le rôle du manager, la communication positive, l'animation d'une réunion, la prise de parole en public, motivation, gestion du temps, délégation, gestion des conflits, le changement, recrutement, entretien professionnel, management inter-générationnel, le changement, la découverte des différents types de personnalité..... (Liste non exhaustive)



3/ Coaching : séances individuelles / Conseil

4/ Recrutement

5/ Médiation : en cas de conflits



Renseignements & inscription : anita.favrel@free.fr et/ou 06.67.64.10.15