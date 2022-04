Emmanuel TURPIN

Directeur des ressources humaines Groupe (depuis février 2007)



Réalisations professionnelles :



En tant que Directeur des ressources Humaines Groupe j’ai pour mission de garantir la conformité juridique des pratiques sociales Groupe aux lois et règlements français ainsi que des pays ou le Groupe ROULLIER est implanté en conduisant le développement.

Accompagnement des Présidents et directeurs généraux sur l’ensemble des aspects du droit du travail relations individuelles relations collectives. Délégataire de l’autorité et de la responsabilité pénale du mandataire social je définis les bonnes pratiques juridiques, arrête les cadres règlementaires et sociaux du Groupe, contrôle la mise en œuvre des lois et règlements et veille à la légalité des pratiques sociales du Groupe .



France



Mise en place de statuts sociaux lors de créations d’entreprises (choix des conventions collectives, définition rédaction et mise en place du cadre règlementaire de l’entreprise – règlement intérieur, contrats, accords collectifs etc)

Gestion des dossiers individuels de licenciement, conduite de l’ensemble des procédures individuelles de licenciement pour les cadres supérieurs dirigeants France et international ( droit social anglais, italien, allemand, polonais, espagnol, tunisien, algérien, qatari, américain etc….). Gestion de dossiers contentieux individuels ou collectifs en France et à l’international.

Conduite des audits sociaux dans le cadre des dossiers d’acquisitions ( L 1224-1 et suivants CT) ,intégration des sociétés post fusion, préparation à la négociation des accords de substitution,

Rédaction des accords pour la mise en place de dispositifs de prévoyance frais de santé, et les accords de retraite sur-complémentaire, (article 83, article 39), mise en place de protections sociales des dirigeants,



International



Intervention sur tous les aspects de la fonction,, de la gestion des institutions représentatives du personnel aux licenciements individuels et licenciements collectifs en Europe et au Maghreb (Angleterre, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Tunisie, Pologne, Danemark, Lituanie, Turquie,

Rédaction puis négociation d’une convention collective d’entreprise en Tunisie (24 mois de chantier), négociation avec les représentants de l’organisation syndicale nationale, représentation du groupe devant les autorités politiques,

Responsable de la définition du socle social lors de la création de nouvelles structures (Tunisie Sénégal Australie Qatar Singapour Mexique etc.). À chaque création de société, appréhension des environnements juridiques nationaux, puis relations et échanges avec les cabinets d’avocats locaux et construction des solutions retenues avec la Direction Générale.

Institutions Représentatives Du Personnel

Gestion et animation du Comité de Groupe (Président), de Comités d’Entreprise (Président) délégués du personnel, de C.H.S.C.T. (Président) organisations syndicales (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE CGC), , gestion des délégués syndicaux de Groupe. Dans ce cadre, prise en charge de tous les dossiers d’information consultation.

Négociation collective : négociation et rédaction de nombreux accords collectifs de travail dans des environnements variés (entreprise, unité économique et sociale, interentreprises, Groupe) sur un éventail large et varié de problématiques juridiques et sociales



Directeur des ressources humaines, branche Agrochimie (10/2004- 02/2007)



La branche , 400 M€ CA regroupe 7 secteurs d’activités, 40 sociétés sur 3 continents et 30 pays. En charge d’un périmètre de 1200 salariés et d’une équipe de 5 personnes en France.

Réalisations professionnelles majeures :

Accompagnement des dirigeants dans la gestion des problématiques sociales de création et structuration du développement national et international. Conseil juridique.

Conduite de plans sociaux avec fermeture d’activité, négociation avec les autorités étatiques (Belgique, Tunisie, France).

Mise en place de systèmes de rémunération variable



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Droit

Droit social

Management

PSE

Recrutement

Relations sociales

Ressources humaines

SIRH

Voile