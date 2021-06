Christelle LE QUERREC

Ayant toujours apprécié mettre en page les documents, et touchant à tout support créatif, j'ai été dirigée vers le métier de graphiste naturellement.

A la suite d'une formation en Production Graphique (qui m'a permis de faire de très bons stages et d'acquérir de l'expérience en décrochant des contrats dans des entreprises), j'ai décidé de me consacrer pleinement à mon statut d'auto-entrepreneur.

Aujourd'hui, je travaille indépendamment, afin de vivre de ma passion.



Site : http://www.christellelequerrec.com/



Mes compétences :

Apprentissage rapide

Créativité

Autonomie

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop