Christelle LE ROUX

Je suis une personne multitâche. Je m’occupe aussi bien du secrétariat, de la comptabilité que de la gestion des salaires, du social et des approvisionnements, et suis ouverte à d’autres responsabilités éventuelles.



Je suis dynamique, organisée, autonome, ai le goût des contacts et le sens des responsabilités. J’ai la curiosité et la capacité pour apprendre. De part mon expérience, j’ai une excellente capacité d’écoute.



Je suis rigoureuse et fiable dans la manipulation de chiffres, dans l'application d'un processus et

dans le respect des délais.





Mes compétences :

Excellente orthographe

Word

Organisée et sérieuse

CARBONE 14

EBP Compta & Business Plan

Sage Comptabilité et Commerciale

Sage Paie

Excel

Internet

Secrétariat

Assistanat de direction

Comptabilité

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Outlook

ISO 900X Standard

Bulletins