Christelle LE SAUZE

Depuis 11 ans dans le secteur de l'électronique radio, j'ai évolué de l'ingénieur développeur radio au chef de projet technique et responsable d'équipe radio.

Mes expériences couvrent les domaines de la téléphonie mobile, des stations de base GSM et des modems pour l'automobile et le M2M, dans les modes 2G et 3G.



Mes compétences :

Chef de projet

Coordinateur technique

Electronique

Manager

Responsable d'équipe

Technique