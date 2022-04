Christelle LE SAYEC

Je recherche actuellement un poste d'assistante commerciale, après une expérience au sein de la Société Pitchpin Ergonomie (poste qui n'a pu être pérennisé pour des raisons économique.



Je maîtrise parfaitement l'outil informatique tels que :

- WORD

- Excel

- PowerPoint

- Ciel Gestion Commerciale

- Api gestion commerciale et financière



De plus mes expériences professionnelles m'ont permises d'acquérir les compétences suivantes :



- gestion commerciale

- gestion des approvisionnements

- gestion administrative

- organisation de déplacements

- gestion de plannings

- gestion des bons de commandes, factures

- relance clients

- prise de rdv

- accueil physique et téléphonique



Mes compétences :

BTS FORCE DE VENTE

COMMERCE

Force de vente

Formation

Vente

Microsoft Office