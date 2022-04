Christelle LEBARBIER

Disposant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de la gestion administrative, financière et commerciale, j’ai décidé de créer mon entreprise en tant qu’assistante indépendante en sur site ou à distance pour des missions ponctuelles ou régulières.

Je souhaite vous faire bénéficier de toutes mes compétences, de mon sérieux et de mon efficacité, je mets mes services à votre disposition et m’engage à la plus stricte confidentialité envers vous, vos clients et tous les documents ou projets confiés.

Pour pallier l’absence imprévue de votre assistante,

- un surcroît de travail,

- la mise en place d’un projet spécifique,

- et autres à votre convenance,

mes prestations sont sur mesure, vous n’avez pas de charges sociales, juste une facture qui passe en frais généraux.

C’est le moyen de vous consacrer entièrement à votre activité et de réduire vos charges considérablement.

Profitez de 10% de remise pour une première commande et d'un tarif dégressif (23€ à 16.67€).



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Audit

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel